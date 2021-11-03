Новым заместителем Ермака назначат члена набсовета «Укроборонпрома» Ростислава Шурму

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Новым заместителем главы Офиса президента назначат члена наблюдательного совета «Укроборонпрома» Ростислава Шурму.

Об этом «Бабелю» сообщил источник в Офисе президента.

На этой должности он должен заменить Юлию Свириденко, которую выдвинули на пост министра экономики. По словам собеседника, Шурма в среду уже посещал ОП, где Свириденко передала ему все дела.

«Назначение Шурмы — совместное решение президента и главы его офиса Андрея Ермака», — добавил собеседник.

Кто такой Шурма?

Бывший глава Запорожской областной организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Также работал гендиректором завода «Запорожсталь», финансовым директором Макеевского металлургического завода и заместителем директора металлургического дивизиона холдинга «Метинвест» Рината Ахметова. В мае 2021 года был назначен членом набсовета «Укроборонпрома».