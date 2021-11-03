Новым заместителем Ермака назначат члена набсовета «Укроборонпрома» Ростислава Шурму
- Авторы:
- Мария Жартовская, Олег Панфилович
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Новым заместителем главы Офиса президента назначат члена наблюдательного совета «Укроборонпрома» Ростислава Шурму.
Об этом «Бабелю» сообщил источник в Офисе президента.
На этой должности он должен заменить Юлию Свириденко, которую выдвинули на пост министра экономики. По словам собеседника, Шурма в среду уже посещал ОП, где Свириденко передала ему все дела.
«Назначение Шурмы — совместное решение президента и главы его офиса Андрея Ермака», — добавил собеседник.
Кто такой Шурма?
Бывший глава Запорожской областной организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Также работал гендиректором завода «Запорожсталь», финансовым директором Макеевского металлургического завода и заместителем директора металлургического дивизиона холдинга «Метинвест» Рината Ахметова. В мае 2021 года был назначен членом набсовета «Укроборонпрома».
- В среду, 3 ноября, Верховная Рада поддержала увольнение министра экономики Алексея Любченко. На его место планируют назначить замглавы Офиса президента по экономическим вопросам Юлию Свириденко. Соответствующее решение приняла фракция «Слуга народа» на своем заседании 1 ноября.