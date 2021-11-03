Нардеп Санченко рассказал детали попытки его подкупить и показал график «платежей»

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Синиця Олександр / УНІАН

Народный депутат фракции «Слуга народа» и глава подкомитета Рады по музыкальной индустрии Александр Санченко рассказал детали попытки его подкупить. Нардепа через помощника за $100 тысяч просили, чтобы парламент не принял или отсрочил законопроект об авторских правах. Произошло это после «нечестного» конкурса, который должны были заново провести как раз после принятия закона.

Об этом Санченко рассказал в комментарии «Бабелю».

17 декабря 2020 года в Украине состоялся конкурс на аккредитованные организации коллективного управления в музыкальной сфере — они должны собирать с телекомпаний, гостиниц и ресторанов роялти за песни, распределять их и отдавать музыкантам. В конкурсе победили две организации: одну (союз «Авторы и Издатели») создали за 4 дня до конкурса, хотя Санченко отметил, что по правилам организация должна подать отчет за прошлый год, а у другой («Организация коллективного управления авторскими и смежными правами») «каталог больше на смежном праве».

«Стало понятно, что конкурс состоялся как-то непонятно и, соответственно, [министр развития экономики Игорь] Петрашко и [министр экономики Сергей] Любченко не подписали [результаты конкурса], потому что понимали, что на уровне комиссии произошла какая-то непонятная история. […] Затем на уровне Министерства развития экономики, Министерства культуры и Офиса президента приняли решение, что логическим инструментом было перезапустить конкурс, это можно было сделать с помощью законопроекта № 5572 [Санченко является его соавтором]. Он очень короткий, две простые вещи — о том, что конкурс перезапускается, и в то время, пока он перезапускается, все организации, имеющие авторские каталоги, имеют право собирать [роялти]», — объяснил Санченко.

После этого его и пытались подкупить, чтобы законопроект не приняли или отстрочили принятие. Санченко рассказал, что директор Организации коллективного управления авторскими и смежными правами Александр Никин предлагал $100 тысяч от обеих организаций, которые победили в конкурсе, если этот закон не будет принят. Депутат также показал «Бабелю» фото, сколько ему должны ежемесячно платить за «благоприятный правовой режим защиты авторских прав».

Александр Санченко / «Бабель»

«Сейчас проблема в том, что заблокирована сфера авторских прав. С другой стороны, было понятно, что они выиграли [конкурс] нечестно и начали искать какие-то контакты, как раз я возглавил подкомитет музыкальных индустрий и у меня появился профильный помощник, и они на него вышли с неправомерным предложением, скажем так. Он спросил меня, что мы делаем, я сказал, что обращаемся в правоохранительные органы и дальше коммуникация со Службой безопасности, это был отдел «К». Они провели операцию, о которой уже написали все СМИ. Документировали предложение [взятки], задержали фигуранта этого дела и ему избрали меру пресечения [Никина отправили под домашний арест]», — отметил Сенченко.