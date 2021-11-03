Хищения в оборонке: суд освободил от ответственности Виталия Жукова в деле о даче взятки
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Высший антикоррупционный суд (ВАКС) освободил от ответственности Виталия Жукова — фигуранта дел о хищениях в «Укроборонпроме», в частности, за дачу взятки директору Изюмского приборостроительного завода Сергею Филоненко.
В решении коллегии судей ВАКС сказано, что суд удовлетворил ходатайство адвокатов Жукова о том, что по делу истекли сроки давности — 5 лет. По версии обвинения, взятку Филоненко получал в сентябре 2016 года.
В марте 2021 года ВАКС освободил Жукова от ответственности по той же причине по эпизоду о передаче 950 тысяч гривен сыну бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского Игорю — оба также являются фигурантами дела о хищениях. За указанную сумму Игорь Гладковский обещал помощь отца в принятии решения директором «Укрспецэкспорта» в интересах компании «Оптимумспецдеталь», которой фактически владели Жуков и Андрей Рогоза.
В судах в отношении Жукова рассматривали еще два дела (о неуплате налогов и злоупотреблении влиянием).
- Жуков вместе с Рогозой и Гладковскими в 2019 году фигурировал в деле о хищениях в оборонной промышленности. 2 апреля Генпрокуратура объявила о расследовании в отношении Рогозы и Жукова. Их подозревали в контрабанде запчастей для оборонных заводов из России, но они вскоре пошли на сделку со следствием, хотя Жукову ВАКС отказал.
- В марте 2021 года ВАКС освободил Жукова от уголовной ответственности по делу о злоупотреблении служебным влиянием.
- В начале ноябре этого года стало известно, что Виталий Жуков возглавил бюро, разрабатывающее боеприпасы для «Укроборонпрома».