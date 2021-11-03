Хищения в оборонке: суд освободил от ответственности Виталия Жукова в деле о даче взятки

Новости

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) освободил от ответственности Виталия Жукова — фигуранта дел о хищениях в «Укроборонпроме», в частности, за дачу взятки директору Изюмского приборостроительного завода Сергею Филоненко.

В решении коллегии судей ВАКС сказано, что суд удовлетворил ходатайство адвокатов Жукова о том, что по делу истекли сроки давности — 5 лет. По версии обвинения, взятку Филоненко получал в сентябре 2016 года.

В марте 2021 года ВАКС освободил Жукова от ответственности по той же причине по эпизоду о передаче 950 тысяч гривен сыну бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского Игорю — оба также являются фигурантами дела о хищениях. За указанную сумму Игорь Гладковский обещал помощь отца в принятии решения директором «Укрспецэкспорта» в интересах компании «Оптимумспецдеталь», которой фактически владели Жуков и Андрей Рогоза.

В судах в отношении Жукова рассматривали еще два дела (о неуплате налогов и злоупотреблении влиянием).