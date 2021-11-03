ВОЗ одобрила индийскую вакцину от коронавируса Covaxin

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Всемирная организация здравоохранения разрешила для экстренного использования вакцину от коронавируса Covaxin производства индийской компании Bharat Biotech.

Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте организации.

Вакцину Covaxin рассматривала Стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ по иммунизации (SAGE). Она рекомендовала использовать ее в двух дозах с интервалом в четыре недели между прививками для всех возрастов от 18 лет и старше.

Исследования показали эффективность Covaxin на уровне 78%. По мнению ученых, она «очень подходит для стран с низким и средним уровнем дохода из-за легкости хранения».