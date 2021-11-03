Прокуратура: Верховный суд обязал Львовский горсовет выделить землю на новый мусорный полигон
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Офис генерального прокурора сообщил, что прокуроры добились в Верховном суде обязательства для Львовского горсовета выделить землю под новый полигон для утилизации и сбора мусора.
Об этом сообщает пресс-служба ОГП.
В заявлении сказано, что суд обязал горсовет прекратить вывоз отходов на свалку, выделить землю под новый полигон, а также признал противоправным бездействие горсовета, который не закрыл городской полигон твердых бытовых отходов (Грибовицкая свалка), не провел его рекультивацию, а также не решил вопрос с постройкой завода по переработке отходов и мусоросортировочного комплекса.
В прокуратуре отмечают, что свалка вблизи села Великие Грибовичи незаконно используется длительное время, несмотря на то, что еще в 2003 году главный санврач области вынес постановление о прекращении ее эксплуатации. Кроме этого, как утверждает прокуратура, программы горсовета по отходам на 2010—2013 и 2014—2018 годы так и не были доведены до конца.
«Необходимые для этого [обустройства нового полигона] меры исполнительным комитетом и городским главой [Андреем Садовым] не приняты, в связи с чем судами установлен факт невыполнения ответчиками своих обязательств по обеспечению экологической безопасности», — заявили в ОГП.
- 28 мая 2016 года на территории Грибовицкой свалки, куда вывозился мусор из Львова, начался большой пожар. Вскоре там произошел обвал твердых бытовых отходов, под завалами погибли трое спасателей. Четвертого спасателя не нашли.
- После этого свалку закрыли, а в городе накопились тонны мусора, который месяцами не могли утилизировать. Из-за этого часть отходов из Львова пытались вывезти в другие области Украины.
- В октябре 2020 года Европейский банк реконструкции и развития определился с генеральным подрядчиком на строительство во Львове мусороперерабатывающего завода.
- В ноябре 2020 года мэр Львова заявил, что строительство мусороперерабатывающего завода в городе планируют завершить, ориентировочно, через два года.
- В сентябре 2021 года Львовский городской совет показал работы по рекультивации Грибовицкой свалки, которые проводят в два этапа. К 2025 году на ее месте пообещали парк.