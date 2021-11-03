Бывший пленник боевиков Станислав Асеев получил премью Free Media Awards 2020 в Гамбурге

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Украинский журналист и автор книги-сборника «В изоляции», бывший пленник боевиков «ДНР» Станислав Асеев получил премию независимой журналистики в Восточной Европе Free Media Awards 2020, вручение которой прошло в Гамбурге (Германия).

Об этом Асеев сообщил в своем Facebook.

В прошлом году вручение перенесли из-за пандемии, потому лауреаты 2020 и 2021 годов получали награды 1 ноября. Среди лауреатов были и украинские журналисты программы расследований «Схемы» — проекта «Радио Свобода» и телеканала «UA:Перший».

«Особенно приятно, что смог подарить членам жюри сборник «В изоляции» — за который и был награжден — на немецком», — написал Асеев.

Журналиста с победой поздравило посольство Германии в Украине.