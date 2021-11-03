Бывший пленник боевиков Станислав Асеев получил премью Free Media Awards 2020 в Гамбурге
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Украинский журналист и автор книги-сборника «В изоляции», бывший пленник боевиков «ДНР» Станислав Асеев получил премию независимой журналистики в Восточной Европе Free Media Awards 2020, вручение которой прошло в Гамбурге (Германия).
Об этом Асеев сообщил в своем Facebook.
В прошлом году вручение перенесли из-за пандемии, потому лауреаты 2020 и 2021 годов получали награды 1 ноября. Среди лауреатов были и украинские журналисты программы расследований «Схемы» — проекта «Радио Свобода» и телеканала «UA:Перший».
«Особенно приятно, что смог подарить членам жюри сборник «В изоляции» — за который и был награжден — на немецком», — написал Асеев.
Журналиста с победой поздравило посольство Германии в Украине.
- Асеев выпустил книгу «Светлый Путь. История одного концлагеря» после возвращения из плена боевиков «ДНР». После начала боевых действий на Донбассе он писал репортажи с оккупированных территорий для украинских СМИ. В 2017 году его задержали по обвинению в шпионаже и приговорили к 15 годам тюрьмы. Ему пришлось отсидеть в тюрьме «Изоляция» — это концлагерь «МГБ ДНР». В 2019 году Асеев вышел на свободу в рамках обмена пленными между Украиной и Россией.
- В марте 2021 года Асеев стал лауреатом Шевченковской премии.