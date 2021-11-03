Байден назвал «большой ошибкой» отсутствие Си Цзиньпина и Путина на климатическом саммите. Китай ответил

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Президент США Джо Байден раскритиковал лидеров Китая и России за то, что они не явились на климатический саммит COP26 в Глазго.

Об этом сообщает BBC.

Байден подчеркнул, что «климат — это огромная проблема для человечества», поэтому отсутствие Си Цзиньпина у Глазго стало «большой ошибкой Китая».

«Тот факт, что Китай пытается утвердить новую роль в мире как мирового лидера, ничего не означает, если страна не участвует в столь важной для мира конференции», — сказал глава Белого дома.

Он добавил, что Россия постоянно сталкивается с лесными пожарами, когда горит тайга, а их президент «всегда молчит» по этому поводу.

В ответ на возмущение Байдена представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь отметил, что решение проблем с климатическими изменениями – это прерогатива действий, а не лозунгов.

«Реагирование на изменение климата требует несокрушимой решительности и последовательных действий, а не пустых лозунгов, не влияющих на политику», — написал он.

Цзюнь сказал, что Китай уже объявил о своем плане действий и политических целях, напомнив, что, в отличие от Соединенных Штатов, никогда не выходил из Парижского соглашения по климату.

По итогам нынешнего саммита именно Китай, Россия и Индия, также входящие в пятерку крупнейших эмитентов метана, не подписали обязательство сократить выбросы мощного парникового газа метана на 30% к 2030 году.