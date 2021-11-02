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Рада запретила посещать парламент без COVID-документов

Автор:
Олег Панфилович
Дата:

УНІАН / Кузьмин Александр

Верховная Рада запретила вход в парламент без документов о вакцинации против коронавируса или тестов.

За соответствующее решение проголосовали 279 нардепов.

Теперь в здание Верховной Рады запрещается входить без одного из следующих документов:

Также Рада в первом чтении приняла изменения в Уголовный кодекс, которыми усилила ответственность за подделку таких документов. В частности, за использование поддельного свидетельства о вакцинации будут штрафовать на сумму от 17 тысяч до 34 тысяч гривен.

Для врачей, которые будут вносить ложные данные о вакцинации, штраф составит 34—68 тысяч гривен, или их будут лишать свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 1 до 3 лет.

За изготовление и сбыт поддельных документов о вакцинации предусмотрен штраф 68—170 тысяч гривен или лишение свободы сроком до 3 лет.