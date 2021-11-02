Прокуратура Швейцарии выдвинула обвинения экс-президентам ФИФА и УЕФА. Им грозит тюремный срок

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Прокуратура Швейцарии выдвинула обвинение в мошенничестве бывшим президентам Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Зеппу Блаттеру и Мишелю Платини.

Об этом заявил офис Генерального прокурора республики.

Их обвиняют в незаконном присвоении 2 миллионов швейцарских франков (чуть больше $2 миллионов) и подделке документов. Судить спортивных функционеров будет Федеральный уголовный суд в Беллинцоне.

Согласно версии следствия, Блаттер одобрил незаконный платеж Платини задним числом из средств ФИФА за его работу в организации. Утверждается, что это нанесло урон международной федерации.

Это дело о выплате привело к отставке Блаттера и Платини в 2015-м и 2016 году соответственно. Обоим также запретили занимать любые посты в футболе сначала на 8, а затем еще на 6 лет.

Во время расследования вскрыли еще ряд фактов, которые привели к новым обвинениям, в том числе в незаконных выплатах спортивным чиновникам. Сообщается, что экс-чиновникам грозит тюремный срок.