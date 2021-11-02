Apple из-за глобального кризиса вполовину сократила производство iPad, чтобы хватило чипов для iPhone 13

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Американская компания Apple сократила производство планшетов iPad на 50%, чтобы в достаточном количестве выпустить новые смартфоны iPhone 13. Это вызвано глобальным кризисом в поставках микрочипов.

Об этом пишет Nikkei Asia со ссылкой на близкие к компании источники.

Кризис ударил по компании сильнее, чем ожидалось. В Apple прогнозируют повышенный спрос на смартфоны, потому решили сосредоточиться на них. Производство iPad сократили в сентябре и октябре, из-за чего покупателям новых iPad придется ждать доставки до декабря.

У iPad и iPhone общие периферийные микросхемы, что позволяет Apple перераспределять расходные материалы между устройствами. Повышенный спрос на iPhone будет ближе к новогодним и рождественским праздникам, а вот iPad будет нехватка минимум до декабря. В 2020 году Apple также перераспределяла производство с iPad на iPhone 12, чтобы удовлетворить спрос.