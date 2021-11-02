Лидеры более 100 стран пообещали прекратить вырубку лесов, а Украина — достичь климатической нейтральности

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Пресс-служба Офиса президента Украины

Лидеры более 100 стран мира на климатическом саммите COP-26 в Глазго пообещали прекратить вырубку лесов к 2030 году и выделить около $20 миллиардов государственных и частных средств для инвестиций в защиту и восстановление лесов.

Об этом сообщает France24.

Глава саммита, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что соглашение о прекращении вырубки лесов имеет решающее значение в сдерживании роста температуры на планете.

«Благодаря этим беспрецедентным обещаниям у нас будет шанс покончить с долгой историей человечества как покорителя природы и стать ее хранителем», — сказал Джонсон.

Это решение лидеров также включает обязательство обеспечить права коренных народов и признать «их роль как охранников лесов».

Среди присоединившихся к соглашению стран — Бразилия, Россия, Канада, Китай, США, Великобритания, Индонезия, Демократическая Республика Конго. На их территории приходится 85% мировых лесов, расположенных на площади более 13 миллионов квадратных километров. Украина тоже есть в этом списке.

В то же время Владимир Зеленский заявил, что Украина намерена сократить выбросы парниковых газов на 65% к 2030 году, а не позднее 2060 года достичь климатической нейтральности. США и ЕС ранее обещали добиться климатической нейтральности к 2050 году.

Также украинский президент отметил, что Украина одной из первых стран в Европе ратифицировала Парижское климатическое соглашение, среди целей которого — сократить выбросы парниковых газов. Кроме того, по словам Зеленского, по объемам сокращения вредных выбросов Украина занимает четвертое место среди 45 сторон Рамочной конвенции ООН, взявших на себя такие обязательства.