Мэр Киева Кличко прогнозирует, что локдаун в Киеве продлится не менее месяца

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Чузавков Сергей / УНИАН фото

Локдаун в Киеве может длиться минимум месяц, пик заболеваемости коронавирусом еще не наступил.

Об этом в эфире канала «Украина 24» заявил мэр Киева Виталий Кличко.

«Все зависит от динамики заболеваемости, от заполненности коек в больницах. Но предварительно специалисты говорят, что это может продолжаться минимум в течение месяца. Если через две-три недели мы увидим снижение динамики, если мы подойдем к критериям «оранжевой» зоны, в соответствии с этим комиссия по чрезвычайным ситуациям города будет принимать решения и предлагать снизить статус до «оранжевой» зоны», — сказал он.

В то же время Кличко подчеркнул, что сейчас тенденции к уменьшению количества больных пока нет, как и не достигнут пик заболеваемости.

«Больницы заполнены на 70%, коек с кислородом — почти 80%. Кислород в городе пока есть. Мы заключили предварительно договоры с разными предприятиями на поставку кислорода. То есть с кислородом пока проблем нет. Но есть угроза того, что будет увеличиваться количество заболевших людей, которым потребуется кислород, я не исключаю, что могут быть проблемы, потому что это государственная программа», — добавил мэр столицы.

По словам Кличко, наибольшей угрозой является вероятный инфекционный взрыв — когда количество обращающихся к врачам будет превышать количество коек в больницах, так как это может привести к коллапсу медицинской системы.

«Реанимации в больницах столицы уже заполнены почти на 100%. Места еще есть, но мы подходим к критическому пределу», — добавил он.