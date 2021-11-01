Мэр Киева Кличко прогнозирует, что локдаун в Киеве продлится не менее месяца
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Чузавков Сергей / УНИАН фото
Локдаун в Киеве может длиться минимум месяц, пик заболеваемости коронавирусом еще не наступил.
Об этом в эфире канала «Украина 24» заявил мэр Киева Виталий Кличко.
«Все зависит от динамики заболеваемости, от заполненности коек в больницах. Но предварительно специалисты говорят, что это может продолжаться минимум в течение месяца. Если через две-три недели мы увидим снижение динамики, если мы подойдем к критериям «оранжевой» зоны, в соответствии с этим комиссия по чрезвычайным ситуациям города будет принимать решения и предлагать снизить статус до «оранжевой» зоны», — сказал он.
В то же время Кличко подчеркнул, что сейчас тенденции к уменьшению количества больных пока нет, как и не достигнут пик заболеваемости.
«Больницы заполнены на 70%, коек с кислородом — почти 80%. Кислород в городе пока есть. Мы заключили предварительно договоры с разными предприятиями на поставку кислорода. То есть с кислородом пока проблем нет. Но есть угроза того, что будет увеличиваться количество заболевших людей, которым потребуется кислород, я не исключаю, что могут быть проблемы, потому что это государственная программа», — добавил мэр столицы.
По словам Кличко, наибольшей угрозой является вероятный инфекционный взрыв — когда количество обращающихся к врачам будет превышать количество коек в больницах, так как это может привести к коллапсу медицинской системы.
«Реанимации в больницах столицы уже заполнены почти на 100%. Места еще есть, но мы подходим к критическому пределу», — добавил он.
- Напомним, с 1 ноября Киев перешел в «красную» зону карантина. Для посещения и работы ресторанов, кафе, спортзалов и ТРЦ требуется либо полная вакцинация от коронавируса, либо отрицательный ПЦР-тест, которому не больше 72 часов. В транспорт пускают с тестом или сертификатом вакцинации. Проверять документы будут не на входе в транспорт, а выборочно специальные группы правоохранителей.
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