В Шанхае более 30 тысяч посетителей несколько часов не выпускали из Диснейленда из-за выявленного случая коронавируса

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Farhan Rasheed / Twitter

В Шанхае более 30 тысяч посетителей Диснейленда не выпускали из парка развлечений из-за выявления коронавируса у одной из посетительниц.

Об этом пишет NBC News.

Парк развлечений неожиданно был закрыт в воскресенье на два дня. Власти Шанхая получили сообщение о том, что одна из посетительниц, по возвращении домой из Диснейленда, оказалась больной COVID-19. Сразу после получения сообщения руководство парка приказало закрыть его, а находящимся в нем — пройти тестирование на коронавирус.

В парк прибыли полицейские и медики, развернувшие мобильные пункты тестирования. Более 30 тысяч взрослых и детей ждали своей очереди, без теста их не выпускали из парка, некоторым пришлось ждать несколько часов.

Администрация Шанхая сообщила, что всего в Диснейленде тест на коронавирус сдали 33 863 человек, все результаты оказались отрицательными. Людям рекомендовали произвести повторный тест через 14 дней.