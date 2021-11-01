Кличко направил законопроект о столице на оценку Венецианской комиссии

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Юлия Вебер / «Бабель»

Мер Киева Виталий Кличко направил текст законопроекта о столице (№ 2143-3) на рассмотрение Венецианской комиссии и Совета Европы.

Об этом он рассказал в интервью «Радио Свобода».

«Если комитет не переслал нашим европейским партнерам этот законопроект, я это взял на себя. В предвзятости никто не может обвинить Венецианскую комиссию или Совет Европы. Все эти документы уже были отправлены мной. Я надеюсь, что в ближайшее время мы получим выводы», — заявил Кличко.

По его словам, этот законопроект необходимо оценить на соответствие ключевым европейским принципам самоуправления.

«Венецианская комиссия, Совет Европы должны дать выводы, отвечает ли этот закон демократическим, европейским требованиям, или этот закон пишется только для одного: чтобы назначить человека, который будет выполнять задачи. И такой соблазн достаточно велик. Хотим строить европейскую столицу — должны соответствовать ключевым европейским принципам самоуправления. Но кто-то спешит, кому-то эти выводы вообще не нужны. Им нужно принять это решение», — подчеркнул Кличко.