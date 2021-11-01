Нардепа от ОПзЖ Илью Киву задержали за нарушение ПДД. Никакое подозрение ему не вручали

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УНИАН

В Киеве 1 ноября на Столичном шоссе остановили нардепа от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илью Киву за нарушение ПДД. У него проверили документы, нашли признаки фальсификации и после составления протокола отпустили.

Информацию об этом в комментарии «Бабелю» подтвердила представитель полиции Киева Юлия Гирдвилис.

Сначала медиа начали публиковать информацию, что его задержали для вручения подозрения, однако в Государственном бюро расследований в комментарии «Бабелю» опровергли эту информацию.

По словам Гирдвилис, во время проверки документов водителя полиция нашла документы с признаками подделки. Правоохранители вызвали следственно-оперативную группу, и дальше будет продолжаться проверка, которая в итоге получит свою правовую оценку. В то же время, патрульные составили админпротокол на Киву за нарушение ПДД.

Сам нардеп назвал это задержание «очередным провалом власти, которая ищет возможности для его дискредитации». Он отметил, что полиция сочла документы на авто незаконными, но проверив их, отпустила нардепа.

«Сегодня они хотели подбросить мне запрещенные предметы и вещи, для дальнейшего уголовного преследования. Очередная штанга власти, как вобщем и во всем, за что они берутся», — написал нардеп.