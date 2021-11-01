Международная федерация по гандболу изменила требования к униформе спортсменок на фоне обвинений в сексизме

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@amalieskram / Twitter

После скандала с норвежскими гандболистками Международная федерация гандбола изменила требования к женской униформе. Теперь спортсменкам разрешили надевать шорты и майки вместо бикини и топов. Ранее Европейская федерация гандбола наложила штраф в €1 500 на женскую сборную Норвегии за «неправильную одежду» — девушки надели шорты вместо бикини.

Теперь правила предусматривают, что «спортсменки должны носить короткие шорты», а мужчины — обычные шорты длиной до 10 см выше колен, которые «не слишком мешковатые». Несмотря на это, к женщинам остается требование носить униформу, которая «прилегает к телу», для мужчин такого правила нет.

Раньше женщины, играющие в пляжный гандбол, должны были носить топ, бикини и аксессуары (очки от солнца, повязки и т. д.), а мужчины — майки, шорты и аксессуары.

Однако в сентябре министры спорта пяти европейских стран — Дании, Норвегии, Швеции, Исландии и Финляндии — написали общее письмо к IHF с призывом обновить правила униформы, чтобы предоставить женщинам больше комфорта и поощрять людей к спорту независимо от гендера или пола.