Филадельфия станет первым крупным городом США, в котором полицейским запретят останавливать водителей за незначительные нарушения ПДД

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Филадельфия станет первым крупным городом в США, где полицейским запретят останавливать водителей за незначительные нарушения правил дорожного движения. Соответствующий закон мэр города подпишет на следующей неделе.

Об этом пишет CNN.

Городской совет принял закон о так называемом «водительском равенстве» 14 октября. Этот документ разделяет нарушения правил дорожного движения на «первичные нарушения», позволяющие полицейским останавливать авто ради обеспечения общественной безопасности, и «вторичные», не соответствующие критериям законной остановки.

Закон вступит в силу через 120 дней после подписания мэром. Подобные ограничения уже есть в некоторых городах и округах США.

Подобные идеи активно обсуждаются на законодательном уровне в США из-за большого количества ошибочных убийств, которые совершаются полицейскими во время остановки автомобиля. Много раз правоохранители слишком преувеличивают возможную угрозу применения оружия.

31 октября издание The New York Times обнародовало расследование относительно того, как остановки водителей за нарушение ПДД приводят к смертям. Из-за того, что полицейских всегда тренируют быть готовым к любой опасности, водители часто сталкиваются с неправомерной агрессией. К тому же, сами правоохранители тоже активно создают угрожающие ситуации, в том числе становятся на пути пытающегося скрыться автомобиля.

За последние 5 лет полицейские в США застрелили более 400 водителей и пассажиров, которые не были вооружены и не совершали тяжких преступлений. К тому же многие суды оправдывают правоохранителей в этих делах, считая применения оружия вполне целесообразным в тех или иных ситуациях.

Очень часто полицейские слишком агрессивно реагируют на неуважение или неповиновение со стороны нарушителей. Поэтому и возникает конфликт, который впоследствии может перерасти в стрельбу. Также многие были застрелены во время бегства, хотя их останавливали за проезд на красный свет, сломанные фары, просроченные документы о регистрации и ряд незначительных правонарушений.

С 2016 года в США 280 полицейских погибли на службе, 60 из них убили водители, которых те остановили на дороге. В то же время, количество остановок машин значительно превышает любые другие контакты полицейских с гражданскими. Таким образом, риск смерти правоохранителя в результате остановки авто составляет примерно 1 на 3,6 миллиона случаев. В последнее время правоохранителям рекомендуют в случае попытки побега разрешать подозреваемым в нарушении ПДД сбежать. Там отмечают, что такого нарушителя можно найти впоследствии, имея данные о его водительском удостоверении, и еще добавить обвинения в уклонении от наказания.