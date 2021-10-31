Минцифры упростило получение сертификата вакцинации в «Дії»

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Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что разработчики приложения «Дія» упростили процедуру получения сертификата о вакцинации.

Теперь электронная подпись для генерирования документа больше не требуется.

Как было раньше: в приложении нужно было подписывать запрос на сертификат через «Дію. Підпис», а на портале использовали электронный ключ (файловый/облачный носитель).

Теперь же нужно зайти в приложение или на портал, нажать «Получить сертификат» и все. Сертификат сформируется самостоятельно.

«Мы не изменяем своим принципам — строить удобное государство, поэтому готовы принимать решения, искать выход, если видим, что это позволит упростить процесс», — отметил министр.

Федоров сказал, что сейчас Минцифры направило силы на то, чтобы упростить для врачей систему заполнения информации о пациенте и минимизировать возможность человеческой или технической погрешности.