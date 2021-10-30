Простая смена прописки. В Минцифры объяснили, как будет работать Military ID в «Дія»
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Пресс-служба Кабинета Министров Украины
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что анонсированный Минобороны сервис Military ID в портале госуслуг «Дія» упростит смену регистрации («прописки») для призывников и резервистов.
В своем Telegram-канале он отметил, что новость Министерства обороны о новом сервисе получилась «сложной», потому решил объяснить ситуацию.
Простыми словами — готовится запуск онлайн услуги по смене места регистрации, которая позволит призывникам, военнообязанным или резервистам не посещать военкоматы.
«Сменить прописку можно будет в несколько кликов. И все. Больше никаких изменений. Максимальное упрощение и отмена офлайн-похода в военкомат», — добавил Федоров.
По его словам, Military ID уже тестируют в шести городах с мая этого года.
- 29 октября Минобороны сообщало, что сервис Military ID полноценно должен заработать в 2022 или 2023 году. Кроме того, в Минобороны заявили, что сервиса объединит реестр призывников с другими базами, в том числе с базой миграционной службы.
- Ранее в Минветеранов заявили, что в октябре этого года в онлайн-сервисе «Дія» должно появиться удостоверение участника боевых действий.