Простая смена прописки. В Минцифры объяснили, как будет работать Military ID в «Дія»

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Пресс-служба Кабинета Министров Украины

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что анонсированный Минобороны сервис Military ID в портале госуслуг «Дія» упростит смену регистрации («прописки») для призывников и резервистов.

В своем Telegram-канале он отметил, что новость Министерства обороны о новом сервисе получилась «сложной», потому решил объяснить ситуацию.

Простыми словами — готовится запуск онлайн услуги по смене места регистрации, которая позволит призывникам, военнообязанным или резервистам не посещать военкоматы.

«Сменить прописку можно будет в несколько кликов. И все. Больше никаких изменений. Максимальное упрощение и отмена офлайн-похода в военкомат», — добавил Федоров.

По его словам, Military ID уже тестируют в шести городах с мая этого года.