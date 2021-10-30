В Риме экоактивисты пытались блокировать улицу, ведущую к месту проведения саммита G20. Полиция применила силу
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- Костя Андрейковец
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В столице Италии экоактивисты пытались блокировать улицу, которая ведет к месту проведения саммита «Большой двадцатки» (G20).
Об этом сообщает ANSA.
Активисты устроили сидячий протест на улице Христофора Колумба возле конгресс-центра Нувола — именно там проходит саммит. Они развернули плакаты с призывами решить проблему с климатической ситуацией и грозились заблокировать город.
Полиция окружила демонстрантов. Некоторые из активистов начали проявлять агрессию, после чего правоохранители применили силу. Людей оттеснили с помощью щитов на боковую полосу улицы, а самых активных участников задержали.
Часть активистов продолжила протест.
На время саммита в Риме дополнительно мобилизовали 5 тысяч полицейских и солдат. Сам саммит проходит вдали от центра города из-за недавних столкновений протестующих с полицией. Люди требовали отменить внедрение COVID-сертификатов.
- Саммит лидеров G20 стартовал 30 октября и продлится два дня. На первой сессии обсудят глобальную экономику и вопросы здравоохранения. На второй сессии, 31 октября, лидеры стран обсудят изменение климата и развитие. После саммита главы стран улетят в Глазго, где пройдет климатический саммит. В нем примет участие и президент Украины.