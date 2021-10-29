Netflix выпустил трейлер второго сезона «Ведьмака»

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thewitcher.com

Стриминговый сервис Netflix выпустил полноценный трейлер второго сезона сериала «Ведьмак». Лента снята по мотивам одноименной фэнтези-саги польского писателя Анджея Сапковского.

В новом трейлере показали гигантских зверей и магических существ, с которыми Ведьмаку (Генри Кавилл), его товарищам и подопечной Цирилле (Фрея Аллан) придется бороться.

Также создатели показали грядущую войну с Нильфгаардской империей, охоту Геральта на монстров и долгожданное возвращение барда Лютика в исполнении Джои Бейти. Выход второго сезона шоу ожидается 17 декабря.