ЕС оставил Украину в списке безопасных для путешествий стран
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Westend61 / Getty Images
Европейский Союз в очередной раз просмотрел свой список стран, из которых рекомендует разрешить въезд для туристов. Украина пока остается в этом перечне.
Об этом пишет пресс-служба Совета ЕС.
Несмотря на рекордные показатели заболеваемости и смертности, ЕС пока не исключает Украину из перечня безопасных для въезда стран.
В то же время Евросоюз добавил в этот список еще четыре новых страны: Аргентину, Перу, Колумбию и Намибию. Всего в списке 20 стран. Список пересматривается каждые две недели.
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