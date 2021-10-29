ЕС оставил Украину в списке безопасных для путешествий стран

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Европейский Союз в очередной раз просмотрел свой список стран, из которых рекомендует разрешить въезд для туристов. Украина пока остается в этом перечне.

Об этом пишет пресс-служба Совета ЕС.

Несмотря на рекордные показатели заболеваемости и смертности, ЕС пока не исключает Украину из перечня безопасных для въезда стран.

В то же время Евросоюз добавил в этот список еще четыре новых страны: Аргентину, Перу, Колумбию и Намибию. Всего в списке 20 стран. Список пересматривается каждые две недели.