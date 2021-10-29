Ученые дали название виду человека, который жил в Африке около 500 тысяч лет назад

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The University of Winnipeg

Канадские исследователи из Университета Виннипега объявили название, которое дали предку человеку, проживавшему в Африке и на юго-востоке Европы около 500 тысяч лет назад — Homo bodoensis.

По мнению ученых, этот вид обитал в Африке в эпоху среднего плейстоцена и являлся прямым предком современного человека. Название bodoensis произошло от черепа, который нашли в 1976 году в Бодо Диар в долине реки Аваш в Эфиопии. Судя по размеру черепа, образец Бодо был предком человека, но команда отмечает, что в нем нет каких-то черт, характерных для неандертальцев.

Эпоха плейстоцена была эпохой, когда анатомически современные люди (Homo sapiens) появились в Африке, а неандертальцы (Homo neanderthalensis) — в Европе. Согласно новой классификации, Homo bodoensis будет описывать большинство людей среднего плейстоцена из Африки и некоторых из юго-восточной Европы, тогда как многих с этой территории реклассифицируют в неандертальцев.

Отметим, что ученые не открыли новый вид человека, а дали название для предков, живших в Африке и Евразии 700—500 тысяч лет назад, остатки которых сохранились. Раньше их называли Homo heidelbergensis или Homo rhodesiensis, но они не подходили под их характеристики.

Кристофер Бе из отдела антропологии Гавайского университета в Маноа и один из соавторов исследования сказал, что введение Homo bodoensis направлено на то, чтобы «разрубить гордиев узел и дать возможность ясно рассказать об этом важном периоде в эволюции человека».

Доктор Мирьяна Роксандич из Университета Виннипега и ведущий автор исследования сказала: «Говорить об эволюции человека в этот период было невозможно из-за отсутствия надлежащей терминологии, признающей географические отличия человека».