Обстрел прифронтовой Трехизбенки квалифицировали как террористический акт

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Следователи Службы безопасности Украины квалифицировали обстрел прифронтового поселка Трехизбенка как террористический акт, который повлек тяжкие последствия (ч. 2 ст. 258 УК).

Об этом сообщает штаб ООС.

Обстрел боевиками этого населенного пункта в Луганской области велся из запрещенной Минскими договоренностями артиллерии крупных калибров. Сильные повреждения получили пять домов местных жителей, а из-за пожара выгорело полтора гектара. Без электричества остались около 200 абонентов.

Следователи СБУ продолжают работу на месте (оценка ущерба и опрос свидетелей, потерпевших). В спецслужбе добавили, что открыли более 70 уголовных производств из-за действий пророссийских боевиков в Луганской области.