Англия может стать первой страной, в которой врачи будут прописывать электронные сигареты

Новости

Itay Kabalo / Unsplash

Англия может стать первой страной в мире, в которой будут прописывать электронные сигареты в качестве медицинского продукта.

Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения Великобритании (MHRA) опубликовало руководство, которое может дать право Национальной службе здравоохранения Англии разрешать прописывать электронные сигареты тем, кто хочет бросить курить.

Производители электронных сигарет теперь могут обращаться в MHRA и подавать свои продукты на утверждение регулирующими органам. Если продукция какой либо компании будет одобрена по критериям безопасности и эффективности отказа от курения, то врачи смогут прописывать электронные сигареты в каждом конкретном случае. Нацслужба здравоохранения Англии в этом вопросе будет сотрудничать с компаниями-производителями для оценки продукции.

На такой шаг власти пошли в рамках плана по снижение количества курящих к 2030 году.

MHRA отмечает, что некурящим и детям по-прежнему настоятельно рекомендуется воздерживаться от использования электронных сигарет. Они содержат никотин и небезопасны, но выводы экспертов из Великобритании и США показывают, что электронные сигареты менее вредны, чем курение, а людям с ними легче бросить вредную привычку. Лицензированная с медицинской точки зрения электронная сигарета будет проходить более строгие проверки на безопасность.