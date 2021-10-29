ВАКС избрал меру пресечения экс-заммэра Одессы. Ему назначили залог в 3,8 миллиона гривен

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему заместителю мэра Одессы.

Об этом пишет пресс-служба ВАКС.

«Судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила ходатайство детектива НАБУ и применила к бывшему заместителю городского головы Одессы меру пресечения в виде залога в размере 3 млн 806 тысяч 400 грн», — говорится в сообщении.

Его подозревают в нарушении ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью) УК Украины. ВАКС не называет имени подозреваемого, но, по данным СМИ, речь идет о бывшем заместителе мэра Одессы Петре Рябоконе. Его уволили в апреле 2020 года.