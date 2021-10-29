В Украине с 1 ноября появятся новая разметка и знаки на дорогах. Вступят в силу изменения для велосипедистов

Новости

Sola Kabuta / Unsplash

В Украине с 1 ноября вступают в силу изменения в правилах дорожного движения — появятся новые знаки, дорожная разметка, а также вступят в силу изменения для велосипедистов, которые расширят их права на дороге.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Новые знаки

Появятся знаки жилая зона, пешеходная дорожка, начало населенного пункта и его окончание, направления поворота, места разрешенной остановки и стоянки, запрет движения, автозаправочные, место для зарядки электромобилей, платная дорога, островок безопасности и другие.

Facebook / Национальная полиция Украины

Facebook / Национальная полиция Украины

Новая разметка

Появится разметка для парковочных мест вдоль дороги, приближения к кольцевой развязке, обозначения «лежащего полицейского», разметка перед выходами из школ, указатели мест концентрации ДТП и так далее. К уже существующей вертикальной разметке добавится желто-красная. Кроме этого, изменены требования к краевой дорожной разметке.

Велоинфраструктура

В обновленных ПДД дается новое определение велосипедной дорожки, впервые вводятся понятия велосипедной полосы и переезда, регламентируются права и обязанности велосипедистов, а также смежное с ними движение пешеходов и движение лиц с нарушением зрения.

Facebook / Национальная полиция Украины