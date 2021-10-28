В Украине стартовал конкурс на должность директора Госбюро расследований

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В Украине начался конкурс на должность директора Государственного бюро расследований.

Об этом сообщил член конкурсной комиссии Андрей Козлов.

Он сообщил, что в четверг прошло первое заседание комиссии. На нем, «после долгих дискуссий», утвердили объявление о проведении конкурса, а также приняли за основу проект регламента отбора. «Таким образом, конкурс начался: в течение 21 дня после публикации объявления будут приниматься документы кандидатов», — написал он.

По словам Козлова, в проекте регламента не урегулирован порядок отбора конкурсной комиссией руководителей подразделений внутреннего контроля. Он также отметил, что в составе комиссии должно быть 9 членов: три — от Верховной Рады, три — от президента и три — от Кабинета министров по предложению международных организаций. «Последние так и не были назначены, поскольку кандидатуры, к сожалению, не поступили. Впрочем, конкурсная комиссия полномочна и в составе шести членов, для принятия решения необходимо пять голосов», — пояснил Козлов.