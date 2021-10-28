В Украине стартовал конкурс на должность директора Госбюро расследований
- Автор:
- Олег Панфилович
- Дата:
-
В Украине начался конкурс на должность директора Государственного бюро расследований.
Об этом сообщил член конкурсной комиссии Андрей Козлов.
Он сообщил, что в четверг прошло первое заседание комиссии. На нем, «после долгих дискуссий», утвердили объявление о проведении конкурса, а также приняли за основу проект регламента отбора. «Таким образом, конкурс начался: в течение 21 дня после публикации объявления будут приниматься документы кандидатов», — написал он.
По словам Козлова, в проекте регламента не урегулирован порядок отбора конкурсной комиссией руководителей подразделений внутреннего контроля. Он также отметил, что в составе комиссии должно быть 9 членов: три — от Верховной Рады, три — от президента и три — от Кабинета министров по предложению международных организаций. «Последние так и не были назначены, поскольку кандидатуры, к сожалению, не поступили. Впрочем, конкурсная комиссия полномочна и в составе шести членов, для принятия решения необходимо пять голосов», — пояснил Козлов.
- В декабре 2019 года президент Владимир Зеленский уволил директора ГБР Романа Трубу, назначив временно вместо него тогда еще нардепа Ирину Венедиктову.
- После этого Конституционный суд признал частично неконституционным законопроект № 1014, предоставляющий президенту право назначать глав Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и ГБР, а также самостоятельно образовывать независимые регуляторные органы.