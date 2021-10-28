Главу Закарпатского облсовета отправили в отставку. Он обратился в прокуратуру

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Facebook / Алексей Петров - глава Закарпатской ОГА

Депутаты отправили в отставку главу Закарпатского областного совета Алексея Петрова («Слуга народа»).

Соответствующее решение 35 из 36 зарегистрированных депутатов приняли во время заседания 28 октября путем тайного голосования.

В заседании не участвовали представители «Слуги народа», «КМКС — Партия венгров Украины» и «За майбутнє».

Сам Петров назвал сегодняшнюю сессию нелегитимной и заверил, что уже обратился в правоохранительные органы.

«Мы приняли решение о переносе сессии на 25 ноября, чтобы иметь время изучить вопрос о необходимости оптимизации [коммунальных заведений]. Заявление о совершении преступления передано в правоохранительные органы, я буду свидетелем по делу. В соответствии с регламентом и законом я перенес сессию, и то, что произошло в зале, неправомерно», — объяснил он.

По словам Петрова, на заседании, которое должно было состояться 28 октября, собирались рассмотреть бюджетные вопросы и реформирование коммунальных предприятий областного совета. Однако к депутатам «Слуги народа» обратились ряд врачей, работников культуры, педагогов, общественных организаций и профсоюзов, поэтому на согласительном совете было решено перенести рассмотрение вопроса на ноябрь.