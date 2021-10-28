«Европейская солидарность» заявила о слежке за Порошенко
- Автор:
- Олег Панфилович
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NurPhoto / Contributor / Getty Images
Партия «Европейская солидарность» заявила о незаконной слежке за лидером политсилы Петром Порошенко.
Об этом сообщает пресс-служба партии.
«Сегодня утром в Козине возле дома пятого президента был зафиксирован автомобиль Volkswagen универсал белого цвета с затемненными окнами, номерной знак АА 2984 ЕН», — заявили в партии.
Согласно заявлению, проверка показала, что такой знак отсутствует в базе автомобильных номеров и что он является номером прикрытия для правоохранительных органов. «Что значит, что наблюдение за Петром Порошенко ведется по указанию власти», — говорится в сообщении. «Европейская солидарность» обратилась с соответствующим заявлением в Национальную полицию.
В июне 2020 года «Евросолидарность» уже сообщала о слежке за Порошенко. Недалеко от его дома зафиксировали два автомобиля, в которых находились неизвестные люди, отказавшиеся представиться. Эти автомобили также имели номера прикрытия.
- 9 октября под домом Порошенко в Козине состоялась акция двух общественных организаций «с разными точками зрения на политические события в стране». Участники акции несколько раз пробовали начать столкновения, которые прекращали полицейские. Митингующие объясняли, что пришли под дом, чтобы спросить у Порошенко о его возможных связях с Виктором Медведчуком.
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