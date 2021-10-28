Часть Украины накроет туман: синоптики объявили штормовое предупреждение

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В большинстве областей в пятницу, 29 октября, ожидаются туманы.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

По данным синоптиков, ночью и утром в западных, северных и центральных областях будет туман, видимость 200—500 м (1 уровень опасности, желтый).

В Киеве и области в пятницу тоже прогнозируют туман, видимость 250—500 м.

Также в Укргидрометцентре отметили, что в стране продолжит «хозяйничать» антициклон Rosamunde, поэтому будет преобладать погода без осадков, ветер переменных направлений, 3—8 м/с.

Температура ночью составит +3...+8 °С, на Прикарпатье и Закарпатье от +1° до -4 °С; днем +10...+15 °С, на западе страны до +18 °С.