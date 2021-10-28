Часть Украины накроет туман: синоптики объявили штормовое предупреждение
- Автор:
- Екатерина Кадакова
- Дата:
-
Pixabay / StockSnap
В большинстве областей в пятницу, 29 октября, ожидаются туманы.
Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
По данным синоптиков, ночью и утром в западных, северных и центральных областях будет туман, видимость 200—500 м (1 уровень опасности, желтый).
В Киеве и области в пятницу тоже прогнозируют туман, видимость 250—500 м.
Также в Укргидрометцентре отметили, что в стране продолжит «хозяйничать» антициклон Rosamunde, поэтому будет преобладать погода без осадков, ветер переменных направлений, 3—8 м/с.
Температура ночью составит +3...+8 °С, на Прикарпатье и Закарпатье от +1° до -4 °С; днем +10...+15 °С, на западе страны до +18 °С.
- Ранее синоптики спрогнозировали погоду в Украине в ноябре.
- В ночь на 21 сентября на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха снизилась до -6 °С. 22 сентября в Карпатах пошел снег.