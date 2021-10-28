Гинеколог из Малайзии заявил, что изобрел первый в мире унисекс презерватив

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Dainis Graveris / Unsplash

Гинеколог из Малайзии заявил, что создал первый в мире унисекс презерватив, который могут использовать как женщины, так и мужчины. Об этом сообщает Reuters.

Презервативы разработал гинеколог Джон Танг Инг Чинь из компании Twin Catalyst, которая занимается поставкой медицинских товаров.

У изделия есть клейкое покрытие с одной стороны, и презерватив может прикрепляться к влагалищу или половому члену, также он покрывает прилегающую область для дополнительной защиты. Презерватив сделан из полиуретана — это материал, который используют в прозрачных повязках для ран. Он тонкий и гибкий, но при этом крепкий и водонепроницаемый.

Презервативы называются Wondaleaf Unisex Condom. Коробка будет содержать два презерватива и будет стоить $3,61.

Тан сказал, что Wondaleaf прошел несколько раундов клинических исследований и испытаний, приобрести его можно будет через сайт фирмы Twin Catalyst в декабре 2021 года.

«Основываясь на количестве проведенных нами клинических испытаний, я весьма оптимистичен, что впоследствии он станет значительным дополнением ко многим методам контрацепции, которые используются для предотвращения нежелательной беременности и заболеваний, передающихся половым путем», — сказал Танг.