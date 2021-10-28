Google разрешила несовершеннолетним удалять свои фото из поиска

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Isa KARAKUS / Pixabay

Компания Google разработала инструмент, который позволяет детям, подросткам, родителям или опекунам удалять фотографии детей из поиска. Это означает, что эти изображения не будут отображаться на вкладке «Изображения».

Об этом говорится в заявлении компании.

Чтобы удалить фото, необходимо отправить запрос и указать имя и возраст несовершеннолетнего, а также предоставить ссылки на фотографии, которые нужно удалить, и условия поиска, при которых снимки появляются в поисковой выдаче (проще говоря, как «нагуглить» это фото).

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После этого Google рассмотрит запрос и свяжется при необходимости для получения дополнительной информации. После удаления фотографий придет соответствующее уведомление на почту.

Однако компания отмечает, что удаление изображения из результатов Google не означает, что его удалили из интернета. Если фото ребенка используют на каком-либо сайте, Google советует связаться с веб-мастером сайта и попросить его удалить фото (вот инструкция).