Китай запретил маленьким городам возводить небоскребы — «это проекты тщеславия»

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Andy Miccone / Flickr

Китай запретил меньшим городам страны возводить «сверхвысокие здания» — в рамках попытки подавить «проекты тщеславия». Об этом сообщает BBC.

В городах с населением менее трех миллионов запретят строить небоскребы высотой более 150 метров. В городах с большим населением запретят строить дома высотой более 250 метров. Отметим, что в стране уже существует запрет на строительство зданий высотой более 500 метров.

Если город с населением менее трех миллионов человек захочет построить небоскреб выше 150 метров, то необходимо будет запрашивать специальное разрешение. Однако город «ни при каких обстоятельствах» не сможет построить дом выше 250 метров.

Аналогично, города с населением более трех миллионов человек могут подать заявку на строительство небоскреба высотой более 250 метров, но с «жестким запретом» на строительство более 500 метров. За нарушение этих правил того, кто выдаст разрешение, будут привлекать к «пожизненной ответственности».

Китайские СМИ пишут, что небоскребы могут пригодиться в многолюдных городах, таких как Шанхай и Шэньчжэнь, однако в других городах их построили в основном из соображений тщеславия.

В Китае находятся одни из самых высоких зданий в мире, в том числе 632-метровая Шанхайская башня и 599,1-метровый финансовый центр Ping An в Шэньчжэне. Китай все чаще принимает жесткие меры по строительным проектам и критикует одержимость местных архитекторов строительством новых зданий. Ранее в этом году в стране запретили «некрасивую архитектуру».