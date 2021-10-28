В Чехии полиция начала расследование против окружения президента. Их подозревают в сокрытии информации о состоянии здоровья главы государства

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В Чехии полиция начала проверку людей из окружения президента Милоша Земана. Их подозревают в сокрытии информации о состоянии здоровья главы государства и подделке документов.

Об этом пишет Respekt.

Также полицейские устанавливают, совершили ли преступление люди из Администрации президента, не предоставив Земану медицинскую помощь в замке в Ланах, откуда его госпитализировали.

Еще одним эпизодом дела является возможная подделка подписи Земана на документе о созыве новой Палаты депутатов.

Остальные детали правоохранители отказались рассказать журналистам. Они лишь отметили, что в обоих случаях подозреваемым грозит по два года лишения свободы.

Чешская полиция начала расследовать возможное «преступление против республики» после брифинга о состоянии Земана. Администрацию президента подозревают в возможных нарушениях при информировании общественности о состоянии здоровья президента. Накануне глава Сената Милош Выстрчил рассказал об ответе на запрос из больницы, в которой находится Земан: его долгосрочный прогноз состояния здоровья «очень неопределенный», и поэтому возможность его возвращения к работе в ближайшие недели оценивается как «маловероятная».

Несмотря на это, члены администрации Земана утверждали, что он вскоре поправится и вернется на работу, хотя и имели данные от медиков о плохом состоянии его здоровья. А затем к нему в палату приходил глава нижней палаты парламента и принес оттуда документ с подписью Земана. Считается, что сам президент не мог поставить свою подпись из-за плохого состояния здоровья, ее подделала супруга Земана.