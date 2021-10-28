Иран согласился возобновить переговоры по ядерному соглашению

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Wikipedia / Hossein Ostovar

В Иране сообщили о готовности вернуться к переговорам по поводу выполнения условий ядерного соглашения.

Об этом пишет AFP.

Такое заявление сделал иранский переговорщик Али Багери после очередного раунда консультаций в Брюсселе.

«Мы согласны начать переговоры до конца ноября. Точная дата будет объявлена в течение следующей недели», — объяснил он.

По его словам, в Брюсселе состоялся «очень серьезный и конструктивный диалог». Другие участники переговоров также должны подтвердить возвращение за стол переговоров.