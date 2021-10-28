Иран согласился возобновить переговоры по ядерному соглашению
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Wikipedia / Hossein Ostovar
В Иране сообщили о готовности вернуться к переговорам по поводу выполнения условий ядерного соглашения.
Об этом пишет AFP.
Такое заявление сделал иранский переговорщик Али Багери после очередного раунда консультаций в Брюсселе.
«Мы согласны начать переговоры до конца ноября. Точная дата будет объявлена в течение следующей недели», — объяснил он.
По его словам, в Брюсселе состоялся «очень серьезный и конструктивный диалог». Другие участники переговоров также должны подтвердить возвращение за стол переговоров.
- В 2018 году 45-й президент США Дональд Трамп вывел страну из соглашения по ядерной программе Ирана и ввел новые санкции против иранского режима. Он назвал соглашение несправедливым и выразил сомнение в том, что оно ограничит ядерные амбиции Тегерана.
- Тогда Тегеран дал подписантам ядерного соглашения месяц, чтобы они повлияли на отмену санкций США, и угрожал начать второй этап выхода из соглашения.
- В результате Трамп начал вводить дополнительные санкции, а Иран увеличил темпы обогащения урана.