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Оккупация Крыма. Швейцария расширила персональные санкции против россиян

Автор:
София Телишевская
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Flickr / 波記338 Leung

Швейцария внесла в санкционный список восьмерых граждан РФ, имевших или имеющих отношение к оккупации украинского Крыма.

Об этом сообщает Государственный секретариат экономики Швейцарии.

Под санкции попали:

Они подверглись санкциям за активную поддержку политики, которая угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.