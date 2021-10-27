Путин поручил «Газпрому» заполнить хранилища газа в Европе

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Mikhail Svetlov / Getty Images

Президент России Владимир Путин поручил «Газпрому» увеличить поставки газа в подземные хранилища в Европе.

Об этом он заявил во время совещания по освоению и развитию ресурсного потенциала газовых месторождений Ямала.

«Я вас прошу, после того как вы закончите работу по закачке в подземные хранилища газа в России, начать плавную и плановую работу по повышению объема газа в ваших подземных хранилищах газа (ПХГ) в Европе — в Австрии и Германии», — сказал он.

Также Путин подчеркнул, что увеличение поставок газа позволит компании «надежно, стабильно и ритмично выполнять контрактные обязательства, поставлять европейским партнерам газ в осенне-зимний период и создаст более благоприятную ситуацию на энергетическом рынке Европы в целом».

По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, объемы газа в европейских хранилищах — менее 190 тысяч кубометров.

«Газпром» планирует до 1 ноября завершить создание целевого уровня запасов газа в ПХГ России объемом 72,638 миллиарда кубометров активного газа. Однако с учетом принятого решения об объявлении в России нерабочих дней и, соответственно, снижениия потребления в этот период «Газпром» решил продлить закачку до 8 ноября», — сообщил он и отметил, что после 8 ноября «Газпром» сможет заняться заполнением подземных хранилищ в Европе.