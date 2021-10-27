Минздрав разрешил испытать в Украине французско-британскую вакцину от коронавируса

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Министерство здравоохранения Украины разрешило провести клинические испытания двух вариантов вакцины от коронавируса французской компании Sanofi, разработанной совместно с британской GSK.

Об этом говорится в соответствующем приказе.

В Украине проведут третью фазу исследования моновалентной и бивалентной вакцин, предназначенных для защиты от коронавируса взрослых в возрасте 18 лет и старше. Заявку на исследование подала компания «Санофи-Авентис Украина».

Тестирование будет проходить в таких клиниках как «Центр семейной медицины плюс», «Эдельвейс Медикс», «Медстрой-Клиник», «Благомед» (все — Киев) и медицинском центре «Салютем» (Винница).

Вакцина Sanofi является векторной, по такой же технологии создавали препарат AstraZeneca. Вакцина не получила пока одобрения ни в одной стране, предварительные фазы ее исследования проходили в Кении и США.