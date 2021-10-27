В США выдали первый паспорт с гендером X

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Госдепартамент США выдал первый американский паспорт с отметкой о поле Х.

Об этом сообщили в пресс-службе Госдепартамента.

Как отмечается, получать такие паспорта смогут все желающие с начала 2022 года, когда департамент подготовит систему и обновит форму получения документа, в которой добавит функцию выбора третьего гендера для небинарных людей, интерсекс- и трансгендеров.

«В связи с выдачей этого паспорта я хочу еще раз подтвердить стремление Государственного департамента продвигать свободу, достоинство и равенство всех людей, в том числе ЛГБТКИ+», — заявил пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс.

Сейчас Госдепартамент сотрудничает с другими правительственными учреждениями США, чтобы в будущем обеспечить комфортные путешествия для всех владельцев паспортов.