Uber в течение двух лет закупит 50 тысяч электромобилей Tesla

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Сервис Uber планирует в течение двух лет приобрести 50 тысяч электромобилей производства компании Tesla.

Об этом пишет The Verge.

Приобретение автомобилей является главным пунктом плана по электрификации автопарка сервиса до 2030 года. Такие шаги предпринимаются в связи с тем, что автомобильные компании и провайдеры транспортных сервисов по всему миру испытывают давление со стороны регулирующих органов, требующих переходить с двигателей внутреннего сгорания на экологичные решения с нулевыми выбросами. К примеру, согласно законодательству штата Калифорния, автопарки транспортных компаний должны к 2030 году на 90% состоять из электрических автомобилей.

С 1 ноября водители Uber, проживающие в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Сан-Диего и Вашингтоне (округ Колумбия), смогут арендовать Tesla Model 3 через Hertz по ставке $334 в неделю, которая также включаем техническое обслуживание и страховку. Uber пообещала снизить ставку по мере реализации программы до $299 или меньше. И в ближайшие недели действие программы будет расширено на всю страну.

Uber и Hertz сотрудничают с 2016 года в рамках программы по предоставлению автомобилей в прокат водителям сервиса. Но ранее речи о закупке электромобилей для этих целей не было.

В прошлом году Uber заявила, что компания также сообщила, что выделит $800 млн на оказание помощи «сотням тысяч водителей в США, Канаде и Европе» в переходе на электромобили к 2025 году.