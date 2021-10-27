В Риме продают виллу с единственной в мире потолочной фреской Караваджо

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Mondadori Portfolio / Contributor / Getty Images

В Риме на аукцион выставили виллу «Аврора», в которой находится единственная в мире потолочная фреска итальянского художника Караваджо. Торги пройдут в январе 2022 года, стартовая цена за виллу €471 миллион.

Об этом сообщает CNN.

Вилла «Аврора» расположена в двух шагах от Виа Венето — это одна из самых известных улиц в Риме. У виллы шесть этажей, она окружена садом и занимает территорию 2 800 квадратных метров. В здании находится множество произведений искусства. Так, например, на потолке небольшой комнаты площадью 2,75 квадратных метра находится фреска Микеланджело Меризи да Караваджо, на ней изображены три бога — Юпитер, Нептун и Плутон, которые собираются вокруг полупрозрачного шара. Фреску заказал кардинал Франческо Мария Дель Монте в 1597 году. Профессор истории современного искусства в Римском университете Ла Сапиенца Алессандро Дзуккари на суде заявил, что это единственная фреска Караваджо, и оценил ее в €310 миллионов.

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Mondadori Portfolio / Contributor / Getty Images

Вилла также расписана фресками художника эпохи барокко Джованни Франческо Барбьери, известного как Гверчино, который работал на вилле между 1621 и 1623 годами.

Вилла «Аврора» сейчас принадлежит семье Бонкомпани Людовизе, потомкам папы Григория XV. Обслуживание недвижимости обойдется дорого. Одно из условий для приобретающих недвижимость — это потратить €11 миллионов на реставрацию. Поскольку вилла является объектом охраняемого искусства, право преимущественной ее покупки принадлежит государству. Продать виллу решили после длительного спора о наследстве после смерти в 2018 году ее владельца, принца Николо Бонкомпани Людовизе.

Фресок практически нет в творчестве Караваджо. Есть две известные — вышеуказанная, с богами и «Портрет куртизанки» (примерно 1597 год), однако последняя была уничтожена в Берлине в 1945 году.