Китайские ученые заявили, что разработали первые в мире программируемые квантовые компьютеры

Новости

Videvo

Китайские ученые утверждают, что построили первые в мире два программируемых квантовых компьютера, «решающие проблемы, которые сейчас невозможны для «классических» неквантовых компьютеров».

Об этом сообщают The Independent и китайское государственное информационное агентство Синьхуа.

Компьютеры разработали исследователи из Университета науки и технологий Китая. Первый из них — Zuchongzhi 2.1 — «в миллион раз мощнее», чем его ближайший конкурент Google Sycamore. Китайские ученые заявили, что этот квантовый компьютер за час справится с расчетами, на которые самый мощный электронный компьютер потратит 8 лет. Однако для этого систему Zuchongzhi 2.1 придется держать при очень низкой температуре.

Их второй компьютер, Jiuzhang 2 может производить вычисления в 100 триллионов раз быстрее, чем самый быстрый из существующих суперкомпьютеров в мире.

Хотя не ожидается, что эти машины полностью заменят классические компьютеры, они могут выполнять определенные сложные вычисления в течение коротких периодов времени. К примеру, квантовые компьютеры общего назначения в перспективе найдут применение в сфере дешифрования, прогноза погоды, материаловедения и разработки лекарств.

Что такое квантовый компьютер?

Традиционные компьютеры оперируют миллионами бит, каждый из которых находится в состоянии «включено» или «выключено». Это хорошо работает для бытовых нужд человечества, однако реальный мир переполнен неопределенностями, и классические вычисления для этого не годятся.

Кубиты, которыми оперирует квантовый компьютер, могут быть одновременно в двух состояниях или в промежуточном. Издание сравнивает биты и кубиты с монеткой: если подбросить ее, мы получим орла или решку, и это будет классическое вычисление, в котором каждый бит — одна из двух сторон монетки. Однако если закрутить монетку, придется предполагать оба варианта сразу — это и есть квантовое вычисление.

Таким образом, квантовый компьютер может учитывать неопределенность для решения таких задач, которые традиционный компьютер решал бы много лет. Он пригодится, в частности, для моделирования таких сложных структур, как фармацевтические препараты или новые вирусы.