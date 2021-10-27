В Офисе президента прокомментировали возможное назначение Алексея Резникова министром обороны

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УНИАН / Ратынский Вячеслав

В Офисе президента прокомментировали возможное назначение министра по вопросам временно оккупированных территорий Алексея Резникова министром обороны вместо Андрея Тарана. Там посоветовали ждать официального решения президента, однако назвали Резникова «едва ли не оптимальной» кандидатурой.

Эту позицию «Бабелю» озвучил советник главы ОП Михаил Подоляк, а пресс-секретарь президента Сергей Никифоров отметил, что такие разговоры «будут только мешать работать» действующему министру Тарану.

«Давайте все-таки не забегать вперед и дождемся официальных решений. Назначение министра обороны — это прерогатива президента, соответственно, когда президент озвучит свое решение, будут даны исчерпывающие ответы на все вопросы. На мой взгляд, Алексей Юрьевич Резников, имеющий чрезвычайно широкий кругозор и мощные аналитические способности, — едва ли не оптимальная кандидатура для любых важных кадровых решений. Минобороны как ключевой институт страны, где идет война, несомненно, выиграет от подобного назначения», — отметил Подоляк.

Советник главы ОП добавил, что постоянно рассматриваются «потенциально сильные кандидатуры по нескольким министерствам, где возможны кадровые замены, поскольку президент настаивает на постоянном росте качества управления».

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в комментарии «Бабелю» отметил, что по состоянию на 27 октября Таран продолжает выполнять свои функции, «а такие публичные разговоры ему только будут мешать». Кроме этого, по словам Никифорова, Таран должен лететь в составе президентской делегации в Великобританию, где у него запланированы «важные мероприятия».

Отметим, что сейчас Резников — первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу (а пока глава делегации Леонид Кравчук проходит реабилитацию после операции на сердце, он исполняет его обязанности). Подоляк по поводу дальнейшей работы в ТКГ отметил, что «определенные изменения в формате работы и кадровом наполнении точно произойдут», но не уточнил, связано ли это с возможной новой должностью Резникова.