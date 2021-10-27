FT: Россия предлагает Молдове скидку на газ в обмен на ослабление интеграции в ЕС

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Россия предлагает Молдове серьезную скидку на газ, если страна откажется от ряда евроинтеграционных проектов. Она должна отложить определенные энергетические реформы.

Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на собственные источники.

Российская компания «Газпром» заявила, что может предоставить Молдове скидку на газ, если страна внесет определенные изменения в Соглашение об Ассоциации с ЕС, в частности по вопросу свободного рынка. Россия хочет, чтобы Молдова отсрочила реформу либерализации газового рынка и усиления конкуренции. Все потому, что «Газпром» является монополистом на газовом рынке Молдовы, а страна всегда покупала газ именно у России.

Источники отмечают, что Кремль рассматривает возможные договоренности по газу как часть более широкого политического урегулирования отношений с Молдовой после победы на выборах проевропейского президента Майи Санду и ее партии.

Либерализация газового рынка негативно отразится на компании «Молдовагаз» — дочерней компании «Газпрома». Она не только покупает и продает газ, но и управляет газовой системой Молдовы.

Также Россия хочет, чтобы Молдова отказалась от зоны свободной торговли с ЕС и вступила в Евразийский экономический союз.

В то же время в Кремле отрицают подобные предложения Молдове.

«Нет, никаких политических моментов нет и не может быть. Это исключительно коммерческие переговоры. Есть потребность в газе, есть коммерческое предложение, есть предлагаемая скидка, есть также проблема аккумулированного долга. Все это носит абсолютно коммерческий прикладной характер. Никакой политизации здесь нет и быть не может», — отметил спикер российского президента Дмитрий Песков.