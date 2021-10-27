Австралия разрешит вакцинированным гражданам ездить за границу без веских причин. Запрет длился 19 месяцев
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- Алексей Ярмоленко
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Asanka Ratnayake / Stringer
Правительство Австралии приняло решение разрешить с 1 ноября вакцинированным гражданам ездить за границу без веских причин. Этот запрет распространялся на всех австралийцев 19 месяцев с самого начала пандемии.
Об этом пишет BBC.
В правительстве подчеркнули, что невакцинированные будут вынуждены по-прежнему получать специальное разрешение на выезд. Также планируется смягчить правила въезда для иностранцев.
«До конца года мы ожидаем приветствовать полностью вакцинированных квалифицированных рабочих и иностранных студентов», — говорится в заявлении министра внутренних дел Карен Эндрюс.
Премьер-министр страны Скотт Моррисон отметил, что пора австралийцам «вернуться к жизни».
- Правительство Австралии решило открыть в ноябре государственную границу — с марта 2020 года из-за пандемии коронавируса в стране действуют одни из самых строгих в мире пограничных правил. Они настолько строги, что гражданам было запрещено покидать страну.