В Киевской области после запуска отопления взорвалась котельная детского сада

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Киевская областная государственная администрация

В детском саду «Вербиченька» в селе Кодаки Киевской области после запуска котельной произошел взрыв природного газа.

Об этом сообщает пресс-служба КОГА.

Взрыв разрушил пищеблок, но поскольку он и котельная отделены от детского сада зданием, воспитанники не пострадали.

На момент аварии в учреждении находились 10 работников. Погибших и пострадавших среди сотрудников заведения нет.