На Донбассе погиб украинский военный, еще один получил ранение
- Автор:
- София Телишевская
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73 морской центр СпП им. кошевого атамана Антина Головатого / Facebook
На Донбассе в результате обстрелов со стороны российских наемников погиб один военнослужащий Объединенных сил. Еще один воин ВСУ получил осколочное ранение.
Об этом сообщила пресс-служба оперативно-тактической группировки «Восток».
Военный погиб под обстрелом в зоне ответственности ОТГ «Восток», однако в сообщении не указано вблизи какого именно населенного пункта боевики открывали огонь.
После оказания первой медицинской помощи воина госпитализировали в больницу, его состояние удовлетворительное.
В ответ на обстрелы боевиков украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими соглашениями вооружения.
В то же время, источники «Бабеля» в Минобороны утверждают, что Вооруженные силы Украины вернули под контроль украинского правительства село Старомарьевка в Донецкой области. Оно расположено у села Гранитное.
- Необъявленная война на Донбассе продолжается с 2014 года — после российской оккупации Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке боевиков. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские «добровольцы».
- 16 марта 2014 года на территории украинского Крыма состоялся непризнанный международным сообществом «референдум о статусе полуострова». Президент России Владимир Путин 18 марта 2014 года единолично объявил о «включении Крыма в состав РФ». Таким образом Россия аннексировала украинскую территорию.