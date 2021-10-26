На Олимпийских играх — 2022 спортсменам запретили секс и вечеринки

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Vytautas Dranginis / Unsplash

Во время Олимпийских игр 2022 года в поселках спортсменов будет действовать жесткий запрет на общение между людьми из разных делегаций.

Об этом говорится в обнародованных оргкомитетом зимней Олимпиады в Пекине пособиях с советами, как предотвратить распространение коронавируса.

Как отмечается, всем приехавшим в Китай иностранцам рекомендовано «свести к минимуму физическое взаимодействие друг с другом».

Также указывается, что спортсмены будут жить в одноместных номерах.

«COVID-19 преимущественно передается через мелкие частицы жидкости, которые выделяются при дыхании, при кашле, чихании, разговоре, крике или пении. Вот почему так важно пройти вакцинацию, свести к минимуму физическое взаимодействие, носить маску и избегать закрытых и многолюдных помещений», — говорится в правилах Игр.

Невакцинированные спортсмены обязаны находиться в изоляции в течение 21 дня по прибытии в Китай.

Также возможна депортация из Китая за нарушение таких правил, в частности речь идет о сексе и праздничных вечеринках.

Зимняя Олимпиада в Пекине продлится с 4 по 22 февраля.