В США отсрочили релиз фильма, который озвучил актер Алек Болдуин

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В США отложили выпуск документального фильма об окружающей среде, который озвучил актер Алек Болуин. Решение было принято после несчастного случая во время съемок фильма «Ржавчина», во время которого Болдуин застрелил оператора из реквизитного пистолета.

Об этом заявил режиссер документального фильма Энтони Бакстер, а детали сообщает Reuters.

Фильм «Флинт» должен был выйти в пятницу, 29 октября, в кинотеатрах США. Документальная лента повествует о кризисе водоснабжения в городе Флинт.

«Из уважения к недавним трагическим событиям мы отложили выпуск фильма «Флинт» в США в театральном и цифровом формате. Возможность услышать историю жителей Флинта по-прежнему очень важна для меня, и мы обеспечим выпуск фильма, но позже», — написал Энтони Бакстер.

Кризис с водой в городе Флинте (штат Мичиган) — это продолжающийся общественный кризис со здоровьем, который начался в 2014 году после заражения источника питьевой воды. В апреле 2014 года компания Flint сменила источник воды из очищенной воды Департамента водоснабжения и канализации Детройта (которая поступает из озера Гурон и реки Детройт) на речку Флинт. Из-за халатности чиновников свинец из стареющих труб выщелачивался в систему водоснабжения, что повысило уровень свинца в воде. От 6 до 12 тысяч детей испытали влияние питьевой воды с высоким содержанием свинца. Изменение водоснабжения также повлекло за собой вспышку пневмонии в округе, в результате которой погибли 12 человек и пострадали еще 87. В конце концов город снова переключился на систему водоснабжения Детройта 16 октября 2015 года. Позже 22 ноября 2017 года он подписал 30-летний контракт с новым Управлением водоснабжения Великих озер.